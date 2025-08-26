Французский министр рассказал о встрече с руководителями НАБУ и САП
Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в понедельник провел встречу с руководителями украинских антикоррупционных учреждений, которые находятся в Брюсселе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Аддад написал на Х.
Французский чиновник рассказал, что встретился с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.
"Подтвердил нашу поддержку борьбе с коррупцией и независимости антикоррупционных органов – неотъемлемой составляющей европейского курса Украины", – добавил он без дальнейших подробностей.
J’ai reçu hier Semen Kryvonos, directeur du @nab_ukr, et Oleksandr Klymenko, chef du Parquet spécialisé anticorruption.– Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) August 26, 2025
Je leur ai réaffirmé notre soutien à la lutte contre la corruption et à l’indépendance des agences y travaillant, essentielles à la trajectoire 🇪🇺 de 🇺🇦. pic.twitter.com/9mqLs65xqo
"Европейская правда" ранее узнала, что руководители НАБУ и САП на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.
Среди прочего, во вторник Семен Кривонос и Александр Клименко должны встретиться с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.
Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.
После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.
31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.