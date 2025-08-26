Укр Рус Eng

Французский министр рассказал о встрече с руководителями НАБУ и САП

Новости — Вторник, 26 августа 2025, 18:44 — Олег Павлюк

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в понедельник провел встречу с руководителями украинских антикоррупционных учреждений, которые находятся в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Аддад написал на Х.

Французский чиновник рассказал, что встретился с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.

"Подтвердил нашу поддержку борьбе с коррупцией и независимости антикоррупционных органов – неотъемлемой составляющей европейского курса Украины", – добавил он без дальнейших подробностей.

"Европейская правда" ранее узнала, что руководители НАБУ и САП на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.

Среди прочего, во вторник Семен Кривонос и Александр Клименко должны встретиться с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.

31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

