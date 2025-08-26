У Франції ультраправе "Нацоб'єднання" сподівається на дострокові вибори

Французька ультраправа партія "Національне об’єднання" сподівається, що в країні оголосять дострокові парламентські вибори на тлі наміру прем'єр-міністра Франсуа Байру винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Віцеголова "Національного об'єднання" Себастьян Шену висловив сподівання на розпуск парламенту, щоб "дати країні більшість".

Він заявив, що "Франсуа Байру робить останню спробу, яка закінчиться остаточною поразкою", а також прогнозує, що після цього президент Емманюель Макрон розпустить парламент.

Як повідомляє Le Figaro, у "Нацоб’єднанні" переконані, що у разі проведення дострокових виборів партія зможе домогтися більшого, ніж 123 місця, які вона вже займає в Національній асамблеї.

У політсилі також обіцяють "нові обличчя" і "високу якість".

Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.