Во Франции ультраправое "Нацобъединение" надеется на досрочные выборы

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" надеется, что в стране объявят досрочные парламентские выборы на фоне намерения премьер-министра Франсуа Байру вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Вице-председатель "Национального объединения" Себастьян Шену выразил надежду на роспуск парламента, чтобы "дать стране большинство".

Он заявил, что "Франсуа Байру делает последнюю попытку, которая закончится окончательным поражением", а также прогнозирует, что после этого президент Эмманюэль Макрон распустит парламент.

Как сообщает Le Figaro, в "Нацобъединении" убеждены, что в случае проведения досрочных выборов партия сможет добиться большего, чем 123 места, которые она уже занимает в Национальной ассамблее.

В политсиле также обещают "новые лица" и "высокое качество".

Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.