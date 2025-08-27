Трамп считает заявления России о легитимности Зеленского "показухой"

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что заявления российской стороны о легитимности президента Украины Владимира Зеленского являются лишь "показухой" в рамках мирных переговоров.

Об этом Трамп сказал во вторник во время заседания правительства, его слова приводит издание The Hill, сообщает "Европейская правда".

Трампу задали вопрос о заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в последние дни говорил, что легитимность Зеленского может стать препятствием для окончательного мирного соглашения.

"Неважно, что они говорят. Все устраивают показуху. Это все ерунда", – сказал Трамп.

На просьбу дать свою оценку, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который встречался с Владимиром Путиным, согласился с хозяином Овального кабинета.

В интервью программе NBC Meet the Press Лавров назвал Зеленского "де-факто главой режима" и сказал, что вопрос о том, кто подпишет потенциальное мирное соглашение с украинской стороны, "является очень серьезным".

Трамп также предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.

Отметим, Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше. Он анонсировал на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией.