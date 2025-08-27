Трамп попередив про "економічну війну", якщо Росія не підтримає мир

Президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Владіміра Путіна припинити конфлікт, заявивши, що має на увазі "дуже серйозні" наслідки у разі продовження бойових дій.

Про це Трамп сказав на зустрічі з членами свого кабінету у вівторок у Білому домі, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Коментарі Трампа були відповіддю на запитання про те, чи є терміни, протягом яких Путін має погодитися на двосторонні переговори із Володимиром Зеленським, перш ніж президент США застосує санкції, якими він погрожує.

"Це не буде світова війна, але це буде економічна війна, і економічна війна буде поганою. Це буде погано для Росії, і я не хочу цього", – сказав Трамп.

"Те, що я маю на увазі, є дуже серйозним, якщо я буду змушений це зробити", – додав глава Білого дому.

Трамп неодноразово погрожував санкціями та іншими "наслідками" для Москви, а також для країн, які купують російську нафту, допомагаючи фінансувати військові дії Росії.

Президент США уже ввів подвійний 50-відсотковий митний тариф на імпорт з Індії через її закупівлі російської нафти, але він не пішов далі і не вжив подальших заходів проти Китаю та інших країн.

Трамп висловив розчарування через продовження атак Росії на Україну, включаючи ті, які, за його словами, швидко послідували за розмовами з Путіним.

"Зеленський теж не зовсім безгрішний", – додав він у вівторок.

Раніше під час свого президентства Трамп критикував Зеленського за недостатню вдячність за підтримку США і називав українського лідера перешкодою для миру.

Зазначимо, за даними ЗМІ, США пропонували РФ енергетичні угоди як стимул для миру в Україні.

21 серпня президент Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

