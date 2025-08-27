Віткофф вірить у можливість закінчити війну до кінця року або раніше

Спецпредставник президента США Стів Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Віткофф відповідав на запитання про те, чи повинна Україна віддавати свої території, які ще залишаються під її контролем, Росії, у рамках потенційного мирного врегулювання.

Він сказав, що, на думку президента Дональда Трампа, єдині, хто може прийняти рішення про це – українці, і що це рішення "складніше, ніж просто віддати землю".

"Вони (українці) повинні розуміти, які є гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться", – сказав Віткофф.

Він додав, що "ми маємо вирішити всі ці питання", і у зв’язку з цим допустив можливість такого вирішення до кінця року або й раніше.

"Наші технічні команди працюють над цим, і ми сподіваємося, що до кінця цього року, а може, і значно раніше, ми зможемо знайти складові для досягнення мирної угоди", – сказав Віткофф.

Він також повторив, як неодноразово вже заявляли представники адміністрації Трампа, що глава Кремля Владімір Путін нібито хоче завершити та війну.

Також Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.

Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.