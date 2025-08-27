Німеччина відмовила у в’їзді майже 12 тисячам осіб після посилення прикордонного контролю

З травня цього року Німеччина відмовила у в’їзді майже 12 тисячам людей, серед яких були шукачі притулку, після запровадження посиленого прикордонного контролю.

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

З травня цього року Німеччина відмовила у в’їзді близько 11 900 осіб, зокрема 660 шукачам притулку, після запровадження посиленого прикордонного контролю.

Юристи вказують, що відмова у в’їзді людям, які шукають притулку, може суперечити законодавству Європейського Союзу. Адміністративний суд Берліна вже визнав такі дії незаконними, однак остаточна судова практика ще не сформована.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт захищає свою позицію і заявляє, що уряд діє в межах як німецького, так і європейського права. Він назвав підвищену кількість відмов "успіхом" та "дуже ефективним заходом".

Водночас профспілка поліцейських DPolG закликає зменшити масштаб контролю, оскільки через понаднормові зміни співробітники зазнають додаткового навантаження, а кількість мігрантів, що прибувають, зменшується.

Попри це, уряд Німеччини повідомив ЄС про намір продовжити дію прикордонного контролю.

За словами Добріндта, відмовитися від нього можна буде лише після суттєвого посилення охорони зовнішніх кордонів Європи.

У жовтні 2023 року Німеччина запровадила контроль на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією, а у вересні 2024-го він поширився на кордони з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Новий уряд Німеччини, який прийшов до влади в травні, наказав поліції ще більше посилити контроль на сухопутних кордонах.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.