Германия отказала во въезде почти 12 тысячам человек после усиления пограничного контроля

С мая этого года Германия отказала во въезде почти 12 тысячам человек, среди которых были просители убежища, после введения усиленного пограничного контроля.

Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Юристы указывают, что отказ во въезде людям, которые ищут убежища, может противоречить законодательству Европейского Союза. Административный суд Берлина уже признал такие действия незаконными, однако окончательная судебная практика еще не сформирована.

Министр внутренних дел Александр Добриндт защищает свою позицию и заявляет, что правительство действует в рамках как немецкого, так и европейского права. Он назвал повышенное количество отказов "успехом" и "очень эффективной мерой".

В то же время профсоюз полицейских DPolG призывает уменьшить масштаб контроля, поскольку из-за сверхурочных смен сотрудники испытывают дополнительную нагрузку, а количество прибывающих мигрантов снижается.

Несмотря на это, правительство Германии сообщило ЕС о намерении продлить действие пограничного контроля.

По словам Добриндта, отказаться от него можно будет только после существенного усиления охраны внешних границ Европы.

В октябре 2023 года Германия ввела контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а в сентябре 2024-го он распространился на границы с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Новое правительство Германии, которое пришло к власти в мае, приказало полиции еще больше усилить контроль на сухопутных границах.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмеры.