У Північній Македонії застерегли: будь-яка зміна територій створить прецедент окупації 

Заступник міністра закордонних справ Північної Македонії Зоран Дімітровскі попередив, що якщо територію України буде змінено внаслідок мирного врегулювання війни, то це створить прецедент для окупації інших держав.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Північна Македонія підтримує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, закликає до обережності з результатами таких переговорів.

"Ми усвідомлюємо, що тепер є території під окупацією, і розуміємо, що дуже складно вибити Росію звідти. Але, як я вже казав, ми твердо підтримуємо територіальну цілісність – адже це міжнародне правило. Ми впевнені, якщо відбудеться зміна територій (якщо це ще й буде закріплено міжнародними структурами), то це створить прецедент для окупації територій інших держав", – сказав Дімітровскі.

Він додав, що деякі окуповані наразі території неможливо повернути силою, але так само Україна ніколи не повинна визнавати ці території російськими.

"Ми підтримуємо вас у цьому: ці землі окуповані іншою державою. Ми також знаємо, що геополітика із часом змінюється, ніхто не може передбачити, що станеться через 10, 15, 20 чи 40 років", – наголосив посадовець.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що в рамках остаточного врегулювання слід вести обговорення, що стосуються лінії зіткнення. Він заявляє, що Конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.