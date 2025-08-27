В Северной Македонии предостерегли: любое изменение территорий создаст прецедент оккупации

Заместитель министра иностранных дел Северной Македонии Зоран Димитровски предупредил, что если территория Украины будет изменена в результате мирного урегулирования войны, то это создаст прецедент для оккупации других государств.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По его словам, Северная Македония поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа, призывает к осторожности с результатами таких переговоров.

"Мы осознаем, что теперь есть территории под оккупацией, и понимаем, что очень сложно выбить Россию оттуда. Но, как я уже говорил, мы твердо поддерживаем территориальную целостность – ведь это международное правило. Мы уверены, если произойдет изменение территорий (если это еще и будет закреплено международными структурами), то это создаст прецедент для оккупации территорий других государств", – сказал Димитровски.

Он добавил, что некоторые оккупированные сейчас территории невозможно вернуть силой, но также Украина никогда не должна признавать эти территории российскими.

"Мы поддерживаем вас в этом: эти земли оккупированы другим государством. Мы также знаем, что геополитика со временем меняется, никто не может предсказать, что произойдет через 10, 15, 20 или 40 лет", – подчеркнул чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что в рамках окончательного урегулирования следует вести обсуждения, касающиеся линии соприкосновения. Он заявляет, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.