У Туска буде свій представник, щоб усунути "людей Навроцького" від зустрічей щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск матиме власного радника з питань безпеки – таким чином він хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це пише в середу Gazeta Wyborcza, інформує "Європейська правда".

За інформацією видання, радником прем'єра стане Роберт Купецький, нині заступник міністра закордонних справ, який курує в МЗС, зокрема, політику безпеки та трансатлантичні відносини.

"Це досвідчений дипломат, у 2008-2012 роках він був послом у США, а після повернення до Польщі став заступником міністра національної оборони", – оцінює газета.

Видання пише, що його завданням буде безпосереднє інформування прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. Насамперед він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, щодо закінчення війни в Україні, та просувати на них польську позицію.

Такі зустрічі відбуваються регулярно після організованого 15 серпня президентом США Дональдом Трампом саміту в Анкориджі з лідером РФ Владіміром Путіним.

Купецький як радник прем'єр-міністра з питань безпеки братиме участь у конференціях з Марко Рубіо, який, окрім керівництва американською дипломатією, виконує функції радника з питань національної безпеки президента Трампа, та його колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії.

На думку газети, призначення нового радника є превентивним кроком проти президентського палацу, який також претендує на ухвалення рішень щодо зовнішньої політики.

Варто зазначити, що у Польщі викликала великий резонанс відсутність її представника у команді європейських лідерів, що разом із Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон 18 серпня.

Ані прем’єр Дональд Туск, ані президент Кароль Навроцький, між якими розгорнулось жорстке суперництво, на цій зустрічі присутні не були – і це у Польщі сприйняли як дипломатичну поразку.