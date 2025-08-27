У Туска будет свой представитель, чтобы отстранить "людей Навроцкого" от встреч по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск будет иметь собственного советника по вопросам безопасности – так он хочет отстранить представителей президента Кароля Навроцкого от экспертных переговоров о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом пишет в среду Gazeta Wyborcza, информирует "Европейская правда".

По информации издания, советником премьера станет Роберт Купецкий, ныне заместитель министра иностранных дел, курирующий в МИД, в частности, политику безопасности и трансатлантические отношения.

"Это опытный дипломат, в 2008-2012 годах он был послом в США, а после возвращения в Польшу стал заместителем министра национальной обороны", – оценивает газета.

Издание пишет, что его задачей будет непосредственное информирование премьер-министра о международной ситуации и угрозах безопасности Польши и Европы. Прежде всего он должен участвовать во встречах важнейших государственных чиновников, которые занимаются безопасностью в странах НАТО, по окончанию войны в Украине, и продвигать на них польскую позицию.

Такие встречи происходят регулярно после организованного 15 августа президентом США Дональдом Трампом саммита в Анкоридже с лидером РФ Владимиром Путиным.

Купецкий как советник премьер-министра по вопросам безопасности будет участвовать в конференциях с Марко Рубио, который, помимо руководства американской дипломатией, выполняет функции советника по вопросам национальной безопасности президента Трампа, и его коллегами из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.

По мнению газеты, назначение нового советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на принятие решений по внешней политике.

Стоит отметить, что в Польше вызвало большой резонанс отсутствие ее представителя в команде европейских лидеров, которые вместе с Владимиром Зеленским посетили Вашингтон 18 августа.

Ни премьер Дональд Туск, ни президент Кароль Навроцкий, между которыми развернулось жесткое соперничество, на этой встрече не присутствовали – и это в Польше восприняли как дипломатическое поражение.