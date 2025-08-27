Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів

Німецький концерн Rheinmetall відкриє найбільший в Європі завод з виробництва боєприпасів поблизу німецького Ганновера.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус і генеральний секретар НАТО Марк Рютте планують взяти участь в офіційному відкритті заводу в Унтерлюссі поблизу Ганновера в середу, 27 серпня.

Rheinmetall розпочав будівництво заводу на початку 2024 року, він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа цього року.

Завод з виробництва боєприпасів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року і матиме потужність до 350 тисяч набоїв на рік, коли повністю запрацює з 2027 року.

Новий завод складається з двох будівель: одна призначена для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а друга – для завантаження, складання та пакування.

Обсяг інвестицій становить близько 500 млн євро, а на підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. Rheinmetall також планує з 2026 року виробляти на заводі ракетну артилерію.

