Rheinmetall открывает в Германии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов

Немецкий концерн Rheinmetall откроет крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов вблизи немецкого Ганновера.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планируют принять участие в официальном открытии завода в Унтерлюссе близ Ганновера в среду, 27 августа.

Rheinmetall начал строительство завода в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета этого года.

Завод по производству боеприпасов начал пробную эксплуатацию во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тысяч патронов в год, когда полностью заработает с 2027 года.

Новый завод состоит из двух зданий: одно предназначено для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а второе – для загрузки, сборки и упаковки.

Объем инвестиций составляет около 500 млн евро, а на предприятии будет создано более 500 рабочих мест. Rheinmetall также планирует с 2026 года производить на заводе ракетную артиллерию.

Накануне писали, что Rheinmetall построит в Болгарии два завода для производства пороха, артиллерийских снарядов и беспилотников.

Зимой Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Также писали, что Rheinmetall призывает к более быстрому развитию франко-немецкого танкового проекта MGCS.