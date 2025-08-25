Франція викликала посла США через його заяви про антисемітизм

Франція викликала посла США Чарльза Кушнера після того, як він опублікував відкритий лист, в якому звинуватив уряд країни в недостатніх заходах щодо боротьби з антисемітизмом.

Про це йдеться в заяві французького МЗС, повідомляє "Європейська правда".

У своєму відкритому листі, опублікованому на сайті The Wall Street Journal, Кушнер писав про свою "глибоку стурбованість різким зростанням антисемітизму у Франції та недостатніми заходами вашого уряду для боротьби з цим явищем".

У відповідь Франція "рішуче відкинула" ці заяви, наголосивши, що зростання антисемітських проявів в країні з 7 жовтня 2023 року є "реальністю, яку ми засуджуємо і проти якої французька влада веде активну боротьбу, оскільки такі дії є неприйнятними".

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що викликало посла Кушнера, який є також сватом президента США Дональда Трампа, через "неприйнятні" звинувачення, які "порушують міжнародне право, зокрема обов'язок не втручатися у внутрішні справи держав".

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що звинувачення Кушнера "не відповідають рівню трансатлантичних відносин між Францією та США і довірі, яка повинна бути між ними".

Нещодавно на півдні Франції затримали менеджера парку розваг за підозрою в релігійній дискримінації після того, як він не пустив до парку групу ізраїльських дітей.

У Франції зросла кількість випадків антисемітизму, зокрема й фізичних нападів на євреїв, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Ізраїльська влада також звинувачувала Париж у підживленні антисемітизму після його рішення визнати Палестинську державу.