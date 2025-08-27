Во Франции опубликовали резкое письмо Макрона к Нетаньяху

Президент Франции Эмманюэль Макрон усилил дипломатический конфликт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав его отказаться от "незаконной поспешной войны в Газе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Макрона, опубликованном во вторник в газете Le Monde.

Резкая реакция Макрона стала ответом на обвинения Нетаньяху, что Франция не делает достаточно для борьбы с антисемитизмом, а наоборот, поощряет его, поддерживая признание Палестинского государства.

Макрон отверг это обвинение как "оскорбление Франции" и выступил в защиту достижений своего правительства в борьбе с антисемитизмом. Франция будет придерживаться своей позиции по признанию Палестинского государства, отметил Макрон, поскольку считает это единственным способом избежать бесконечного конфликта.

В то же время французский президент заявил, что "борьба с антисемитизмом не должна быть использована как оружие". Он отметил, что именно политика Израиля, в частности в Газе, изолирует страну и подбадривает "тех, кто использует ее как повод для антисемитизма".

Ответ Макрона поступил после того, как обвинения Нетаньяху получили поддержку со стороны американских деятелей, в частности Чарльза Кушнера, американского посла в Париже. И Нетаньяху, и Кушнер ранее обнародовали свои письма к Макрону в СМИ, тогда как Елисейский дворец обычно не делится дипломатическими письмами с прессой.

В понедельник Франция осудила то, что она назвала "неприемлемыми" обвинениями со стороны США, и вызвала американского посла.

Давление на Францию появилось накануне сентябрьской Генеральной ассамблеи ООН, которая должна стать одной из самых противоречивых дипломатических битв со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и последующей войны Израиля в Газе. Во время собрания ООН Франция планирует признать Палестинское государство.