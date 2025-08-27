Макрон підтримав прем'єр-міністра перед голосуванням за вотум довіри

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку прем’єр-міністру Франсуа Байру, який вирішив винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, яку цитує BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Макрон у вівторок, 27 серпня, брав участь у засіданні французького уряду, де виступив із промовою.

Макрон "на початку свого виступу згадав про політичну ситуацію та виклики, з якими стикається наша країна, а потім повернувся до цієї теми вдруге, висловивши свою підтримку" ініціативі Байру, додала речниця уряду.

Також, як зазначає телеканал, в ході засідання уряду Макрон заявив, що голосування за вотум довіри Байру стане "голосуванням за ясність розуму і відповідальність".

Він також закликав "не впадати в катастрофізм".

Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.

Тим часом опитування показали, що французи переважно не хочуть, аби премʼєр-міністр Франсуа Байру здобув вотум довіри в парламенті.