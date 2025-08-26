Більшість французів бажають премʼєру провалу в парламенті

Громадяни Франції переважно не хочуть, аби премʼєр-міністр Франсуа Байру здобув вотум довіри в парламенті, який має бути поставлений на голосування 10 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Elabe для телеканалу BFMTV.

В опитуванні 72% респондентів сказали, що не бажають, щоб уряд Франсуа Байру отримав більшість під час голосування за вотум довіри у Національній асамблеї. Зокрема, 45% опитаних французів "зовсім не підтримують" голосування за довіру, а 27% – "не дуже підтримують" його.

Натомість тільки 21% респондентів "радше згодні" з тим, щоб Байру здобув вотум довіри в парламенті, а 6% – "повністю згодні".

На прохання оцінити наслідки можливої відставки премʼєра Франції 26% опитаних французів сказали, що це може "погіршити ситуацію в країні та спричинити економічну та фінансову кризу".

Водночас більшість опитаних (55%) стверджують, що "ситуація вже є дуже серйозною з економічного та фінансового погляду, гірше вже не може бути". І лише 22% вважають, що можлива відставка Байру "не є проблемою для економічної та фінансової ситуації в країні".

У разі відставки Байру більшість респондентів (81%) воліли б побачити призначення нового міністра, але помітну підтримку здобули й радикальніші варіанти – розпуск парламенту та нові вибори (69%) і відставка Емманюеля Макрона (67%).

Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.