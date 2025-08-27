Макрон поддержал премьер-министра перед голосованием за вотум доверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Франсуа Байру, который решил вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Об этом заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, которую цитирует BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Макрон во вторник, 27 августа, участвовал в заседании французского правительства, где выступил с речью.

Макрон "в начале своего выступления упомянул о политической ситуации и вызовах, с которыми сталкивается наша страна, а затем вернулся к этой теме во второй раз, выразив свою поддержку" инициативе Байру, добавила пресс-секретарь правительства.

Также, как отмечает телеканал, в ходе заседания правительства Макрон заявил, что голосование за вотум доверия Байру станет "голосованием за ясность ума и ответственность".

Он также призвал "не впадать в катастрофизм".

Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.

Между тем опросы показали, что французы в основном не хотят, чтобы премьер-министр Франсуа Байру получил вотум доверия в парламенте.