Лідер французьких ультраправих закликав Макрона оголосити дострокові вибори

У Франції лідер ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла закликає президента Емманюеля Макрона призначити нові вибори або піти у відставку після ймовірного падіння уряду наступного місяця.

Заяву лідера французьких ультраправих наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Барделла, "єдиний вихід із цього політичного глухого кута – повернутися до виборчих скриньок".

"Емманюель Макрон повинен визнати цей інституційний параліч, який він сам спричинив, і або розпустити Національну асамблею, або, очевидно, подати у відставку", – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франсуа Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.

Тим часом опитування показали, що французи переважно не хочуть, аби премʼєр-міністр Франсуа Байру здобув вотум довіри в парламенті.