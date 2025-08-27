Лидер французских ультраправых призвал Макрона объявить досрочные выборы

Во Франции лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла призывает президента Эмманюэля Макрона назначить новые выборы или уйти в отставку после вероятного падения правительства в следующем месяце.

Заявление лидера французских ультраправых приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Барделла, "единственный выход из этого политического тупика – вернуться к избирательным урнам".

"Эмманюэль Макрон должен признать этот институциональный паралич, который он сам вызвал, и либо распустить Национальную ассамблею, либо, очевидно, подать в отставку", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Франсуа Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.

Между тем опросы показали, что французы в основном не хотят, чтобы премьер-министр Франсуа Байру получил вотум доверия в парламенте.