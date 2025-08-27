Трамп хоче тюрми для 95-річного Сороса

Президент США Дональд Трамп закликав притягти до відповідальності філантропа Джорджа Сороса та його сина за "підтримку насильницьких протестів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп написав, що Сорос і його "чудовий ультралівий син" повинні бути притягнуті до відповідальності "через їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території США".

"Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати й бути вільною. Сорос і його група психопатів завдали великої шкоди нашій країні!" – додав президент США.

Він також написав, аби Сорос та його "божевільні друзі" були обережні, бо "ми стежимо за вами!"

95-річний філантроп Джордж Сорос відомий підтримкою неурядових організацій, які просувають місію "відкритого суспільства", а також послідовною критикою Дональда Трампа.

У 2023 році він оголосив, що передасть контроль над своєю фінансовою імперією синові Александру Соросу.

Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.

За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".