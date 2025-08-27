Мелоні: ЄС приречений втратити значимість перед конкуренцією з боку США та Китаю

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європейський Союз може втратити свою значущість на міжнародній арені.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мелоні наводить Politico.

За словами італійської прем’єрки, для того, щоб залишатися конкурентоспроможним, ЄС має "робити менше, але робити це краще".

Мелоні наголосила, що ЄС "все більше приречений на геополітичну неактуальність, будучи нездатним ефективно реагувати на виклики конкурентоспроможності, які кидають Китай і США".

"Бюрократія не витягне нас із бурі, а політика може. Регулювання не зробить нас сильнішими, а ідеї можуть. Ідеології не звільнять наші суспільства, але цінності – стосовно реальності, в якій ми живемо – можуть", – сказала вона.

Мелоні наполягає, що ЄС має зосередитися на основних принципах і національній ідентичності.

"Зрештою, "Єдність у різноманітності" – це девіз Європейського Союзу, і я вважаю, що це девіз, який повинен надихати нас усіх", – резюмувала вона.

Нагадаємо, Мелоні раніше критикувала Європейський Союз як "бюрократичного гіганта", який нав'язує безліч неспроможних правил.

Також Мелоні критикувала підхід до призначення на топпосади в ЄС.