Мелони: ЕС обречен потерять значимость перед конкуренцией со стороны США и Китая

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский Союз может потерять свою значимость на международной арене.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мелони приводит Politico.

По словам итальянского премьера, для того чтобы оставаться конкурентоспособным, ЕС должен "делать меньше, но делать это лучше".

Мелони подчеркнула, что ЕС "все больше обречен на геополитическую неактуальность, будучи неспособным эффективно реагировать на вызовы конкурентоспособности, которые бросают Китай и США".

"Бюрократия не вытащит нас из бури, а политика может. Регулирование не сделает нас сильнее, а идеи могут. Идеологии не освободят наши общества, но ценности – по отношению к реальности, в которой мы живем – могут", – сказала она.

Мелони настаивает, что ЕС должен сосредоточиться на основных принципах и национальной идентичности.

"В конце концов, "Единство в разнообразии" – это девиз Европейского Союза, и я считаю, что это девиз, который должен вдохновлять нас всех", – резюмировала она.

Напомним, Мелони ранее критиковала Европейский Союз как "бюрократического гиганта", который навязывает множество несостоятельных правил.

Также Мелони критиковала подход к назначению на топ-должности в ЕС.