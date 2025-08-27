У Литві схвалили план реагування на інциденти в повітряному просторі

У Литві Комісія з національної безпеки (КНБ) у середу схвалила міжвідомчий план реагування на можливі інциденти в повітряному просторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з підготовленим планом, відповідальні установи країни, Збройні сили Литви, отримавши сигнал про те, що Росія атакує Україну за допомогою безпілотників, негайно мобілізують сили і підготуються до моніторингу повітряного простору, використовуючи потенціал не тільки Збройних сил Литви, але і Служби охорони державного кордону.

У разі виникнення реальної загрози буде проводитися підготовка до нейтралізації потенційних цілей наявними засобами.

Також заздалегідь буде підготовлена система оповіщення населення, яка, за необхідності, негайно сповістить населення про небезпеку шляхом розсилки текстових повідомлень на телефони, увімкнення сирен та іншими способами.

Міжвідомча взаємодія та методи роботи будуть протестовані в ході загальнонаціональних мобілізаційних навчань Vyčio skliautas 2025, які пройдуть у жовтні.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

В литовському Міноборони припустили, що дрон міг залетіти до Литви внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Після інциденту з дроном спеціальний підрозділ протиповітряної оборони Литви перемістили ближче до кордону з Білоруссю.