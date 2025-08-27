В Литве одобрили план реагирования на инциденты в воздушном пространстве

В Литве Комиссия по национальной безопасности (КНБ) в среду одобрила межведомственный план реагирования на возможные инциденты в воздушном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно подготовленному плану, ответственные учреждения страны, Вооруженные силы Литвы, получив сигнал о том, что Россия атакует Украину с помощью беспилотников, немедленно мобилизуют силы и подготовятся к мониторингу воздушного пространства, используя потенциал не только Вооруженных сил Литвы, но и Службы охраны государственной границы.

В случае возникновения реальной угрозы будет проводиться подготовка к нейтрализации потенциальных целей имеющимися средствами.

Также заранее будет подготовлена система оповещения населения, которая, при необходимости, немедленно уведомит население об опасности путем рассылки текстовых сообщений на телефоны, включения сирен и другими способами.

Межведомственное взаимодействие и методы работы будут протестированы в ходе общенациональных мобилизационных учений Vyčio skliautas 2025, которые пройдут в октябре.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничного с Беларусью района сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. Из видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

В литовском Минобороны предположили, что дрон мог залететь в Литву в результате воздействия украинских средств РЭБ.

После инцидента с дроном специальное подразделение противовоздушной обороны Литвы переместили ближе к границе с Беларусью.