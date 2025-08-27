Еврокомиссар призвала ЕС к решительным действиям из-за ситуации в Газе

Европейский комиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб призвала ЕС принять более жесткие меры против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам Лябиб, "мы находимся на переломном этапе" в вопросе войны в Газе, поэтому для ЕС "настало время действовать в соответствии со своим международным статусом" и найти общую позицию.

"Мы не можем стоять в стороне и просто смотреть, как невинных гражданских лиц, гуманитарных работников, журналистов убивают и они умирают от голода. Чтобы спасать жизни, нужна политическая смелость, чтобы найти сильный голос, который отражает наши ценности и принципы", – сказала еврокомиссар.

На этой неделе в Дании состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором обсудят предложение Еврокомиссии приостановить финансирование израильских стартапов в ответ на ситуацию в Газе.

До сих пор в ЕС не было достаточного большинства, чтобы принять меры против Израиля. Но в последние недели критика израильских военных действий в Газе усилилась.

