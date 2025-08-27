Макрон у Кишиневі засудив російську брехню про ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон, який прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови, висловив "рішучу підтримку" Франції Молдові та її прагненню вступити до ЄС і засудив "брехню" Росії.

Заяву французького президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Макрон виступив із цією заявою під час символічного візиту разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від Росії, Європейський союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн", – підкреслив він.

Як відомо, у Модові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори.

Президентка країни Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

