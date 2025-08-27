Макрон в Кишиневе осудил российскую ложь об ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Кишинев по случаю Дня независимости Молдовы, выразил "решительную поддержку" Франции Молдове и ее стремлению вступить в ЕС и осудил "ложь" России.

Заявление французского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Макрон выступил с этим заявлением во время символического визита вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Кремлевская пропаганда утверждает, что европейцы хотят продолжить войну и что Европейский союз угнетает народы. Это ложь. В отличие от России, Европейский союз никому не угрожает и уважает суверенитет всех стран", – подчеркнул он.

Как известно, в Молдове 28 сентября должны состояться парламентские выборы.

Президент страны Мая Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.