Свириденко і премʼєрка Данії обговорили рух України в ЄС та гарантії безпеки

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у межах візиту до Данії в середу зустрілась із главою данського уряду Метте Фредеріксен.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба уряду.

Свириденко розповіла, що головною темою розмови з Фредеріксен був початок переговорів щодо членства в ЄС.

"Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року – всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", – сказала вона.

Премʼєрка також говорила про підготовку гарантій безпеки для України, вказавши, що Київ відкидає територіальні поступки, обмеження суверенітету чи оборонних спроможностей.

Свириденко також сказала, що данська модель – пряме інвестування західних держав в український оборонний сектор – "має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи", повідомили в уряді.

Раніше повідомлялось, що Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Як писали ЗМІ, напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.