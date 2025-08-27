Свириденко и премьер Дании обсудили движение Украины в ЕС и гарантии безопасности

Премьер-министр Юлия Свириденко в рамках визита в Данию в среду встретилась с главой датского правительства Метте Фредериксен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба правительства.

Свириденко рассказала, что главной темой разговора с Фредериксен было начало переговоров о членстве в ЕС.

"Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года – все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом об необратимости нашей евроинтеграции", – сказала она.

Премьер также говорила о подготовке гарантий безопасности для Украины, указав, что Киев отвергает территориальные уступки, ограничение суверенитета или оборонных возможностей.

Свириденко также сказала, что датская модель – прямое инвестирование западных государств в украинский оборонный сектор – "должна стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и Европы", сообщили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Литва призывает столицы стран Европейского Союза принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой".

Как писали СМИ, накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразил сомнение относительно разделения Кишинева и Киева во время открытия первого кластера переговоров о членстве в Европейском Союзе.