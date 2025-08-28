Зеленський після обстрілу Києва: "Ми очікуємо на реакцію Угорщини"

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч проти 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що вранці у Києві триває розбір завалів житлового будинку після російського удару – вже відомо щонайменше про вісьмох загиблих, серед них дитина.

"Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну", – написав Зеленський.

Він додав, що Росія досі не боїться наслідків та користується тим, що принаймні частина світу "заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна".

Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Китаю, який неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню, а також – Угорщини.

"Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", – заявив президент.

Він наголосив, що вже настав час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить.

"Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни", – написав Зеленський.

Угорська влада, що традиційно закликає до миру з Росією, зазвичай не реагує на російські обстріли цивільних в Україні. Реакцію викликала атака РФ на Закарпаття, де проживає угорська меншина.

Після нещодавньої російської атаки на цивільний завод у Мукачеві угорський прем’єр Віктор Орбан відреагував без засудження та закликав до миру.

У партії "Фідес" Орбана заявили, що переговори про мир з РФ потрібні понад усе.

А президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.