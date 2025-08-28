Зеленский после обстрела Киева: "Мы ожидаем реакции Венгрии"

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что утром в Киеве продолжается разбор завалов жилого дома после российского удара – уже известно о как минимум восьми погибших, среди них ребенок.

"Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых. Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну", – написал Зеленский.

Он добавил, что Россия до сих пор не боится последствий и пользуется тем, что по крайней мере часть мира "закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина".

Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Китая, который неоднократно призывал к нерасширению войны и прекращению огня, а также – Венгрии.

"Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно больше эмоций, чем что-либо другое. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", – заявил президент.

Он подчеркнул, что уже настало время новых жестких санкций против России за все, что она делает.

"Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны", – написал Зеленский.

Венгерские власти, традиционно призывающие к миру с Россией, обычно не реагируют на российские обстрелы гражданских в Украине. Реакцию вызвала атака РФ на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

После недавней российской атаки на гражданский завод в Мукачево венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал без осуждения и призвал к миру.

В партии "Фидес" Орбана заявили, что переговоры о мире с РФ нужны больше всего.

А президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.