Ердоган офіційно представив систему протиповітряної оборони "Сталевий купол"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу офіційно представив інтегровану систему ППО країни під назвою "Сталевий купол", що він схарактеризував як переломний момент для країни та її оборонної промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Під час заходу на виробничих потужностях оборонного концерну Aselsan в Анкарі Ердоган сказав, що ці системи є демонстрацією сили Туреччини.

"У сфері протиповітряної оборони ми відкриваємо нову еру для нашої улюбленої Туреччини", – підкреслив турецький президент.

Турецька влада оголосила про початок розробки "Сталевого купола" у серпні минулого року. Система інтегрує морські та наземні платформи й сенсори протиповітряної оборони в єдину мережу для захисту турецького неба.

За словами Ердогана, останній етап проєкту складається з 47 одиниць техніки вартістю 460 мільйонів доларів, які мають "вселяти впевненість нашим друзям і страх нашим ворогам".

Точні терміни повного введення системи в експлуатацію уряд поки не називає.

"Жодна країна, яка не може розробляти власні радари та системи протиповітряної оборони, не може дивитися у своє майбутнє з упевненістю перед сучасними викликами безпеки, особливо у нашому регіоні", – наголосив Ердоган.

Туреччина раніше намагалася посилити свою ППО, придбавши у 2019 році зенітно-ракетні комплекси С-400 у Росії. Цей крок, однак, призвів до виключення країни з американської програми винищувачів-невидимок F-35, що стало ударом по оборонних амбіціях Анкари.

Війни в сусідніх Сирії та Україні, а також нещодавні атаки Ізраїлю на Іран лише посилили потребу Туреччини в розбудові більш ефективних систем ППО.