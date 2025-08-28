Эрдоган официально представил систему противовоздушной обороны "Стальной купол"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду официально представил интегрированную систему ПВО страны под названием "Стальной купол", что он охарактеризовал как переломный момент для страны и ее оборонной промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Во время мероприятия на производственных мощностях оборонного концерна Aselsan в Анкаре Эрдоган сказал, что эти системы являются демонстрацией силы Турции.

"В сфере противовоздушной обороны мы открываем новую эру для нашей любимой Турции", – подчеркнул турецкий президент.

Турецкие власти объявили о начале разработки "Стального купола" в августе прошлого года. Система интегрирует морские и наземные платформы и сенсоры противовоздушной обороны в единую сеть для защиты турецкого неба.

По словам Эрдогана, последний этап проекта состоит из 47 единиц техники стоимостью 460 миллионов долларов, которые должны "вселять уверенность нашим друзьям и страх нашим врагам".

Точные сроки полного ввода системы в эксплуатацию правительство пока не называет.

"Ни одна страна, которая не может разрабатывать собственные радары и системы противовоздушной обороны, не может смотреть в свое будущее с уверенностью перед современными вызовами безопасности, особенно в нашем регионе", – подчеркнул Эрдоган.

Турция ранее пыталась усилить свою ПВО, приобретя в 2019 году зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Этот шаг, однако, привел к исключению страны из американской программы истребителей-невидимок F-35, что стало ударом по оборонным амбициям Анкары.

Войны в соседних Сирии и Украине, а также недавние атаки Израиля на Иран лишь усилили потребность Турции в развитии более эффективных систем ПВО.