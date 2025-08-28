Колишнього міністра охорони здоров'я Польщі побили через політику щодо COVID-19

Колишній міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський у середу був госпіталізований після побиття в східному місті Седльце – влада вважає, що напад пов’язаний із його роллю у формуванні державної політики під час пандемії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Про інцидент розповів сам Недзельський, який заявив, що став жертвою жорстокого нападу.

"Мене побили двоє чоловіків, які кричали: "Смерть зрадникам батьківщини". Мене вдарили в обличчя, а потім били ногами, коли я лежав на землі. Увесь напад тривав кілька секунд, після чого нападники втекли", – розповів він.

Поліція пізно ввечері в середу підтвердила, що двох чоловіків віком близько 30 років затримали у зв’язку з інцидентом. Їх планують допитати у четвер.

Влада пообіцяла надати більше деталей про підозрюваних і обставини нападу після завершення допиту.

За даними поліції, напад стався біля ресторану в центрі міста. Свідки повідомили, що нападники голосно критикували урядові рішення часів пандемії COVID-19, перш ніж фізично напасти на колишнього міністра охорони здоров’я.

Після інциденту Недзельського доправили до воєводської лікарні в місті, однак того ж дня його виписали, оскільки серйозних травм він не отримав.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск увечері в середу засудив напад, пообіцявши, що винні потраплять за ґрати.

Недзельський, який очолював Міністерство охорони здоров’я з 2020 по 2023 рік, був ключовою фігурою у впровадженні обмежень і кампаній вакцинації, які залишаються суперечливими для частини суспільства.

Коментуючи інцидент, Недзельський зазначив, що напад став "результатом толерування мови ненависті", а також рішення міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського позбавити його охорони, "попри численні погрози", які він отримував раніше.

Нагадаємо, торік в грудні Недзельському винесли вирок у справі про розкриття чутливої інформації, до якої він мав доступ – його засудили до трьох місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.