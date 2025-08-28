Бывшего министра здравоохранения Польши избили из-за политики в отношении COVID-19

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в среду был госпитализирован после избиения в восточном городе Седльце – власти считают, что нападение связано с его ролью в формировании государственной политики во время пандемии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Об инциденте рассказал сам Недзельский, который заявил, что стал жертвой жестокого нападения.

"Меня избили двое мужчин, которые кричали: "Смерть предателям родины". Меня ударили в лицо, а затем били ногами, когда я лежал на земле. Все нападение длилось несколько секунд, после чего нападавшие скрылись", – рассказал он.

Полиция поздно вечером в среду подтвердила, что двое мужчин в возрасте около 30 лет были задержаны в связи с инцидентом. Их планируют допросить в четверг.

Власти пообещали предоставить больше деталей о подозреваемых и обстоятельствах нападения после завершения допроса.

По данным полиции, нападение произошло возле ресторана в центре города. Свидетели сообщили, что нападавшие громко критиковали правительственные решения во время пандемии COVID-19, прежде чем физически напасть на бывшего министра здравоохранения.

После инцидента Недзельского доставили в воеводскую больницу в городе, однако в тот же день его выписали, поскольку серьезных травм он не получил.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вечером в среду осудил нападение, пообещав, что виновные попадут за решетку.

Недзельский, который возглавлял Министерство здравоохранения с 2020 по 2023 год, был ключевой фигурой во внедрении ограничений и кампаний вакцинации, которые остаются спорными для части общества.

Комментируя инцидент, Недзельский отметил, что нападение стало "результатом толерантности к языку ненависти", а также решения министра внутренних дел Марцина Кервинского лишить его охраны, "несмотря на многочисленные угрозы", которые он получал ранее.

Напомним, в декабре прошлого года Недзельскому вынесли приговор по делу о раскрытии конфиденциальной информации, к которой он имел доступ – его приговорили к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.