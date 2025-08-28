У Литві вимагають перевірки через наміри Міноборони купити військові літаки у Бразилії

У Литві голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони (КНБО) Гедрімас Єглінскас і його заступник Лаурінас Кащюнас звернулися до Служби спеціальних розслідувань (ССР) у зв'язку з планами Міністерства оборони придбати три бразильські транспортні літаки Embraer C-390 Millennium.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Депутати просять Службу оцінити, чи не були порушені правові акти, що регулюють закупівлі, при прийнятті рішення про придбання цих літаків, чи не було зловживань.

У листі, адресованому ССР, політики зазначають, що можлива участь міністерки оборони Довіле Шакалієне в неофіційних зустрічах з виробниками літаків або їх представниками викликає обґрунтовані сумніви в особистій зацікавленості керівництва Міністерства оборони в закупівлі літаків у виробника Embraer.

Єглінскас і Кащюнас також заявляють про сумніви через той факт, що запити на купівлю літаків "були направлені навіть тим компаніям, які взагалі не виробляють військову техніку, що відповідає цим вимогам".

"Можна припустити, що подібні дії свідчать про спробу штучно створити видимість реальної конкуренції", – стверджують вони.

Нагадаємо, у червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила про намір придбати три військово-транспортні літаки виробництва бразильської компанії Embraer.

Згодом Єглінскас розкритикував цей намір, зазначивши, що кінцевим бенефіціаром такої покупки буде Бразилія, яка разом з Росією входить до блоку БРІКС.