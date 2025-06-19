Литва хоче придбати у Бразилії військово-транспортні літаки

Литва має намір придбати три військово-транспортні літаки виробництва бразильської компанії Embraer.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, яку цитує LRT.

За словами міністерки, її відомство приєднається до переговорів про придбання військово-транспортних літаків нового покоління.

"Необхідно мати не менше трьох військово-транспортних літаків, переговори будуть вестися щодо цієї кількості", – додала вона.

Литва хоче придбати літаки Embraer C-390 Millenium. Ці літаки поповнять авіаційний парк Збройних сил Литви, який наразі складається переважно з декількох вертольотів та трьох транспортних літаків Spartan. Останні використовуються в Збройних силах Литви вже понад 15 років.

"Нинішніх можливостей недостатньо, і нинішня ситуація, коли нам доводиться вирішувати питання евакуації громадян, вкотре наочно демонструє, чому державі потрібні сучасні військово-транспортні літаки нового покоління", – зазначила глава литовського Міноборони.

У квітні стало відомо, що Швеція планує придбати кілька транспортних літаків C-390 для своїх збройних сил, уклавши відповідну угоду з Нідерландами та Австрією.

А минулого року повідомляли, що Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.