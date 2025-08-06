У Сеймі Литви розкритикували наміри Міноборони купити військові літаки у Бразилії

У Литві голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони (КНБО) Гедрімас Єглінскас розкритикував намір Міністерства оборони закупити у Бразилії військово-транспортні літаки Embraer C-390 Millenium.

Заяву очільника парламентського комітету наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Єглінскас зазначив, що не почув відповіді на питання про те, як заплановані Литвою закупівлі бразильських військових літаків будуть інтегровані в оборонну систему країни.

Він також підкреслив, що кінцевим бенефіціаром такої покупки буде Бразилія, яка разом з Росією входить до блоку БРІКС.

"Ми не говоримо, що нам не потрібен цей літак, але питання в тому – у кого ми його купуємо. Незважаючи на те, що він буде частково вироблений у США, частково – в країнах Євросоюзу, кінцевим бенефіціаром все одно залишається Бразилія, країна БРІКС", – заявив Єглінскас.

Нагадаємо, у червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила про намір придбати три військово-транспортні літаки виробництва бразильської компанії Embraer.

У квітні стало відомо, що Швеція планує придбати кілька транспортних літаків C-390 для своїх збройних сил, уклавши відповідну угоду з Нідерландами та Австрією.

А минулого року повідомляли, що Міністерство оборони Чехії планує закупити два військово-транспортних літаки Embraer C-390 для Військово-повітряних сил країни.