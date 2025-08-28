В Литве требуют проверки из-за намерений Минобороны купить военные самолеты в Бразилии

В Литве председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (КНБО) Гедримас Еглинскас и его заместитель Лауринас Кащюнас обратились в Службу специальных расследований (ССР) в связи с планами Министерства обороны приобрести три бразильских транспортных самолета Embraer C-390 Millennium.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Депутаты просят Службу оценить, не были ли нарушены правовые акты, регулирующие закупки, при принятии решения о приобретении этих самолетов, не было ли злоупотреблений.

В письме, адресованном ССР, политики отмечают, что возможное участие министра обороны Довиле Шакалиене в неофициальных встречах с производителями самолетов или их представителями вызывает обоснованные сомнения в личной заинтересованности руководства Министерства обороны в закупке самолетов у производителя Embraer.

Еглинскас и Кащюнас также заявляют о сомнениях в связи с тем фактом, что запросы на приобретение самолетов "были направлены даже тем компаниям, которые вообще не производят военную технику, соответствующую этим требованиям".

"Можно предположить, что подобные действия свидетельствуют о попытке искусственно создать видимость реальной конкуренции", – утверждают они.

Напомним, в июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила о намерении приобрести три военно-транспортных самолета производства бразильской компании Embraer.

Впоследствии Еглинскас раскритиковал это намерение, отметив, что конечным бенефициаром такой покупки будет Бразилия, которая вместе с Россией входит в блок БРИКС.