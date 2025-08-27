Кремль знову повторив, що не погодиться на військових з країн НАТО в Україні

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у середу, на тлі перемовин про гарантії безпеки, повторив давню позицію Росії, що війська країн НАТО не повинні бути розгорнуті в Україні.

Заяву Пєскова журналістам наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на питання, як у Кремлі ставляться до можливих гарантій безпеки для України, які можуть включати розміщення європейських військових, він сказав "негативно".

Пєсков зазначив, що "не існує європейських військових, існують військові конкретних країн, і більшість цих країн є членами НАТО".

За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні стало однією з "першопричин конфлікту".

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Трамп водночас пообіцяв, що як президент не санкціонує відправку американських військ до України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв опісля заявив, що Москва виступає проти присутності військ держав НАТО в Україні.