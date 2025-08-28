"Есть отличие от 2022 года": британский адмирал рассказал, как будут работать гарантии безопасности

Глава Генштаба Великобритании адмирал Энтони Радакин рассказал, как вырисовываются очертания потенциальных гарантий безопасности для Украины, и какой импульс этому процессу придал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Как отметил британский адмирал, формулировка "гарантии безопасности" появилась на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе.

"Эта формула свежая, и она сильнее, чем то, что обсуждали ранее. Ее появление связано с тем драйвом, который придал президент Трамп, с требованием о прекращении огня или мирном урегулировании", – заявил он.

По словам британского командующего, в гарантиях безопасности для Украины западные союзники идут "вглубь статьи 5 НАТО".

"Друзья Украины работают над тем, чтобы дать Украине уверенность в том, что ваше будущее будет безопасным и защищенным. Я не буду вдаваться в детали, как мы этого достигнем, что для этого нужно сделать, но именно эти детали сейчас обсуждаются", – добавил он.

Радакин рассказал, что обязательства Великобритании и Франции заключаются в том, чтобы "искать возможности военного присутствия в Украине", обеспечить присутствие европейских самолетов, гарантировать безопасное небо для Украины, а также присоединиться к обеспечению безопасности в Черном море.

Сейчас ведутся переговоры с другими партнерами об уровне их обязательств, добавил адмирал.

По его словам, гарантии безопасности будут предусматривать присутствие и британских военных на земле, но основная роль Великобритании будет заключаться в поддержке Украины.

В этом контексте он упомянул работу Контактной группы по обороне Украины, миссии НАТО NSATU, миссии военной помощи Европейского Союза, а также нового механизма PURL, по которому США предоставляют Украине вооружение, а Европа это финансирует. Все это будет продолжаться и в дальнейшем, добавил он.

"Но огромная разница между тем, что мы имеем сейчас, и тем, что было в феврале 2022 года, заключается в том, что 3,5 года назад страны, которые поддерживали вас, не рассматривали переброску своих войск в Украину. Сейчас, летом 2025 года, эти страны говорят: да, мы будем искать возможности поддержать вас армией (в случае новой агрессии против Украины. – ЕП)", – сказал Радакин.

Переговоры идут о деталях этого обязательства, а Великобритания вместе с Францией "является лидером в определении того, как будет работать структура, к которой присоединятся и другие", сказал адмирал.

По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем в среду Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.

Читайте также интервью адмирала Радакина по ссылке