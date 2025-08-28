Италия: суд присудил компенсацию водителю, который повредил авто из-за дикого кабана

Кассационный суд Италии стал на сторону водителя, чье авто перевернулось при попытке избежать столкновения с диким кабаном 17 лет назад и который все это время требовал компенсации у властей региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Авария произошла еще 27 июля 2008 года в муниципалитете Павулло-нель-Фриньяно, что в регионе Эмилия-Романья на севере Италии. Дикий кабан неожиданно выбежал на дорогу и врезался в автомобиль, который из-за этого перевернулся и получил серьезные повреждения.

Водитель, который отделался легкими ранениями, подал в суд, требуя компенсации за материальный ущерб. Он утверждал, что власти несут ответственность за ущерб, нанесенный дикой фауной на их территории.

Суд первой инстанции в Модене отклонил иск с обоснованием, что регион "не имеет полномочий по конкретному управлению и контролю за дикой фауной".

Но апелляционный, а впоследствии – и Кассационный суд постановили, что "защищенные дикие виды относятся к неотчуждаемому имуществу государства", а потому органы власти несут за них ответственность.

Соответственно, власти региона Эмильи-Романьи должны выплатить водителю 20,3 тысячи евро компенсации владельцу пострадавшего автомобиля.

В 2023 году из-за нашествия диких кабанов правительство Италии приказало их отстреливать, в частности с использованием луков и стрел, и разрешило потом съесть убитых животных.

В Эстонии ввиду необходимости активной охоты на кабанов охотники столкнулись с проблемой избытка мяса, поэтому для решения этой проблемы правительство планирует закупить консервированное мясо кабана и отправлять его в Украину.