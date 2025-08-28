Зеленський розраховує на початок переговорів про вступ до ЄС "найближчим часом"

Президент Володимир Зеленський підтвердив розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої зокрема порушив питання руху України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський розповів, що подякував фон дер Ляєн за співчуття та солідарність із українцями "після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу" та обговорив дипломатичну роботу для зупинення російської агресії.

"Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", – додав він.

Президент також сказав, що з президенткою Єврокомісії говорив про євроінтеграційний шлях і одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.

"Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", – написав Зеленський.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва.