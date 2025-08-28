Зеленский рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ЕС "в ближайшее время"

Президент Владимир Зеленский подтвердил разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого, в частности, поднял вопрос движения Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский рассказал, что поблагодарил фон дер Ляйен за сочувствие и солидарность с украинцами "после такого циничного и жестокого российского обстрела" и обсудил дипломатическую работу для остановки российской агрессии.

"Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами", – добавил он.

Президент также сказал, что с президентом Еврокомиссии говорил о евроинтеграционном пути и одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы.

"Ожидаем положительного решения в ближайшее время", – написал Зеленский.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразили сомнение относительно разделения Кишинева и Киева.