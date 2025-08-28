Сикорский проигнорировал санкции Венгрии и пригласил "Мадяра" в Польшу

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский пригласил в Польшу командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр", несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.

Об этом Сикорский написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава польского МИД, в то время, когда российские ракеты атакуют Киев, "Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решился бороться за свободу Украины".

"Командир Мадяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу", – написал он.

Напомним, глава венгерского МИД Петер Сийярто, объявляя санкции против "Мадяра", заявил, что они предусматривают запрет на "въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону".

Комментируя это решение, сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в задницу" эти санкции.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".