Опитування: американці скептично оцінюють можливість мирної угоди між Україною і РФ

Дві третини американців песимістично оцінюють перспективи укладання мирної угоди між Україною та Росією про припинення російської повномасштабної агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать опубліковані в четвер результати опитування консалтингової фірми Gallup.

З-поміж усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання мирної угоди між Києвом та Москвою, тоді як 67% – песимістично (22% "дуже песимістично" і 45% – "дещо песимістично").

Найменше скептиків щодо мирної угоди серед виборців Республіканської партії, але й там вони становлять більшість (57% проти 42%, які налаштовані оптимістично).

Опитування Gallup також показало, що американці стурбовані справедливістю умов будь-якого домовленого врегулювання, а також перспективою дотримання Росією такого врегулювання.

"37% дорослих американців дуже стурбовані, а 36% дещо стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, тоді як 57% дуже стурбовані, а 30% дещо стурбовані тим, що Росія порушить умови будь-якої угоди, досягнутої для припинення війни", – ідеться в публікації.

На противагу цьому, лише 21% американців стурбовані тим, що мирна угода буде надто вигідною для України і тільки 29% – що Україна порушить умови такої угоди.

Опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці.

Раніше цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав, що вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

Перед цим президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.