Опрос: американцы скептически оценивают возможность мирного соглашения между Украиной и РФ

Две трети американцев пессимистично оценивают перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией о прекращении российской полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса консалтинговой фирмы Gallup.

Среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, тогда как 67% – пессимистично (22% "очень пессимистично" и 45% – "несколько пессимистично").

Меньше всего скептиков в отношении мирного соглашения среди избирателей Республиканской партии, но и там они составляют большинство (57% против 42%, которые настроены оптимистично).

Опрос Gallup также показал, что американцы обеспокоены справедливостью условий любого согласованного урегулирования, а также перспективой соблюдения Россией такого урегулирования.

"37% взрослых американцев очень обеспокоены, а 36% несколько обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, тогда как 57% очень обеспокоены, а 30% несколько обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого соглашения, достигнутого для прекращения войны", – говорится в публикации.

В противовес этому, только 21% американцев обеспокоены тем, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины, и только 29% – что Украина нарушит условия такого соглашения.

Опрос Gallup проводился с 1 по 15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске.

Ранее на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Виткофф сказал, что верит в возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.