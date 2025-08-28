Укр Рус Eng

ЗМІ: британський урядовець літав до Грузії та проігнорував зустрічі з представниками влади

Новини — Четвер, 28 серпня 2025, 18:35 — Ірина Кутєлєва

Британський державний міністр у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті на початку цього тижня відвідував Грузію, але в ході візиту не зустрічався з представниками керівної партії "Грузинська мрія".

Про це стало відомо телеканалу Pirveli, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу, британський урядовець пробув в Тбілісі один день.

Телеканалу стало відомо, що під час візиту міністр не зустрічався з жодним лідером "Грузинської мрії".

Засновник "Центру стратегічного аналізу" Нодар Харшиладзе розповів, що Дауті зустрічався тільки з представниками посольства, а з "Грузинською мрією" не було жодних контактів.

У липні головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Перед тим очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

Грузія Велика Британія
